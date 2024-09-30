Lexus добавил кроссоверу RX новую базовую версию без гибрида. В Китае стартовали продажи паркетника с индексом «300» с приставкой Junxiang Edition. Новинка отличилась консервативной техникой: электродвигателя нет вовсе, под капотом уникальная связка турбомотора 2.0 (248 сил, 380 Нм), классического 8-ступенчатого автомата и полного привода. Комплектация небедная; благодаря отказу от гибрида стартовую цену удалось снизить на шесть процентов.

Lexus RX пятого поколения дебютировал два года назад, и ставку сделали на гибридные силовые установки. До недавнего времени в гамме была одна версия с «чистым» двигателем внутреннего сгорания — с турбомотором 2.4 (279 сил, 430 Нм). Однако в Китае такой агрегат не выгоден из-за налогообложения, поэтому для местного рынка кроссовер оснастили 2,0-литровой «турбочетвёркой» S20A-FTS.

Этот силовой агрегат знаком по китайской Toyota Highlander, которая делит платформу с новым Lexus RX. Заявлено, что версия «300» разменивает 100 км/ч с места за восемь секунд и расходует 8,9 литра бензина АИ-95 на 100 километров пробега в смешанном цикле. У Lexus RX 300 традиционный механический полный привод, а оснащение идентично переднеприводному RX 350h.

Стартовую цену удалось снизить до 380 тысяч юаней (54 тысячи долларов), и это не предел, ведь на новинку пока не предложены скидки. Все остальные Lexus RX на китайском рынке продаются с дисконтом 30 тысяч юаней (4,3 тысячи долларов). Возможно, двухлитровый негибридный вариант со временем появится на других рынках.