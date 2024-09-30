В России появился в наличии новейший Sandero Stepway: цена удивляет. В Москве один из дилеров продаёт румынскую пятидверку под маркой Dacia. Автомобиль 2024 года выпуска в богатой по меркам марки комплектации с 1,0-литровым бензиновым мотором и «механикой» оценили в 2,4 миллиона рублей! Дешевле окажется даже самая оснащённая Lada Vesta SW Sportline с пакетом Black. В Европе такая Dacia Sandero Stepway стоит 19 тысяч евро (2,0 миллиона рублей).

В активе Dacia русификация меню, светодиодная оптика, легкосплавные диски, набор систем активной безопасности (ABS, EBD, ESP), электрорегулировка зеркал, парктроники по кругу, кондиционер и круиз-контроль. Есть навигация и Bluetooth, а также мультируль. С другой стороны, салон отделан дешёвыми материалами, спинка складывается 1:2, не образуя ровный пол, а адаптации к России нет.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Начинка тоже необычная для нашего рынка: с «турботройкой» 1.0 (90 сил) сочетается 6-ступенчатая «механика». Подушек безопасности всего две, климат-контроль не предусмотрен, также нет недавно появившихся даже на Lada Vesta опций. В нашей стране найти Sandero этого же поколения будет непросто, а значит по запчастям речь идёт о настоящем эксклюзиве.

Не исключено, что новое поколение Sandero Stepway всё-таки доберётся до России, но в адаптированном виде: с другим дизайном и агрегатами. Изначально проектом занимались Renault и АвтоВАЗ, а сейчас в Тольятти продолжают тестировать прототипы кросс-хэтчей. Впрочем, официально работу над французскими «бюджетниками» пресс-служба Lada не подтверждает.