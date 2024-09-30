BYD отзовет в Китае 100 тыс. автомобилей из-за риска возгорания

Компания BYD с 30 сентября отзывает в Китае 96,7 тыс автомобилей Dolphin и Yuan Plus из-за риска возгорания. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Отмечается, что отзыв является крупнейшим в истории марки. Дилеры бесплатно проверят и заменят владельцам контроллеры электроусилителя рулевой колонки, которые могли быть произведены с дефектами, влекущими появление микротрещин в конденсаторах.

Владельцы транспортных средств будут уведомлены заказным письмом или по телефону о необходимости замены деталей. BYD также создал горячую линию для пострадавших от последствий возгорания автомобилей собственников.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Также Hyundai отзовет для ремонта 13,5 тыс. автомобилей. На 7349 автомобилей Elantra, 2364 Venue и 3798 Kona 2024 модельного года на заводе-изготовителе могли быть установлены неисправные датчики системы рециркуляции выхлопных газов. Во время эксплуатации автомобиля в датчике может произойти короткое замыкание, что приведет к мгновенной остановке двигателя.