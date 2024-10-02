С 1 октября вступили в силу изменения в правилах ОСАГО

Эксперт разъяснила, что изменилось в новых правилах ОСАГО. С сегодняшнего дня ДТП можно оформлять онлайн без вызова инспектора ГИБДД, как и подать заявления на выплату в страховую компанию. Меняется QR-код, который располагается в правом верхнем углу извещения о происшествии. В него будет включена ссылка, которая перенаправит на «Госуслуги Авто». Там можно будет получить инструкции об оформлении ДТП по европротоколу.

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Но пока QR-код переводит на страницу РСА с аналогичной информацией. Этот код сохранится на полисах, оформленных до 1 октября 2024 года.

Изменится система электронного документооборота между всеми участниками процесса — страховыми компаниями, страхователями и пострадавшими в аварии. Удаленно можно будет оформить не только происшествие, но и подать заявление на возмещение убытков без посещения офиса.

Чтобы всё сделать дистанционно, достаточно зайти в личный кабинет на сайте страховой компании. При создании личного кабинета необходимо указать ФИО, дату рождения, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Нововведения не касаются непосредственно страховых вопросов. Они направлены на упрощение оформления страхового случая только для тех, кто будет оформлять ОСАГО после 1 октября. Для владельцев действующих полисов ничего не меняется.