В России продали рекордное количество автомобилей

В России за последнюю неделю сентября было продано рекордное с 2022 года количество новых автомобилей — 41,6 тыс. экземпляров. Об этом сообщает «Автостат». Прежний рекорд за неделю был поставлен в период с 28 февраля по 6 марта 2022 года (38,5 тыс. машин).

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За период с 23 по 29 сентября 2024 года лидером рынка стала марка Lada с показателем в 10,3 тыс. экземпляров. На второй строчке оказался китайский бренд Haval (5,6 тыс. экз.), а на третьей — Geely (4,2 тыс. экз.). Также в топ-5 вошли Chery (4,2 тыс. экз.) и Changan (3,1 тыс. экз.).

Аналитики отметили, что для многих марок авто прошедшая неделя оказалась самой успешной за последние годы.

До этого внедорожники Tank 700 от Great Wall Motor заметили у столичного дилера марки до официальной презентации.

«Модель уже полностью сертифицирована, а ее официальные продажи начнутся в октябре», — сообщают СМИ.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день.