Китайский пикап JAC T9 разбили в ходе краш-теста

Пикап JAC T9 разбили в ходе краш-теста по австралийской методике. Краш-тесты провела независимая организация ANCAP, которая проверяет безопасность автомобилей для рынков Австралии и Новой Зеландии. Методика ANCAP включает фронтальный удар на скорости 64 километра в час с 40-процентным перекрытием, два боковых удара, испытания кресел имитацией удара сзади и тест на безопасность пешеходов.

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Китайский JAC T9 справился с испытаниями на пять звезд из пяти возможных — такой же результат у Ford Ranger, Mitsubishi Triton (L200) и Isuzu D-Max.

В краш-тестах принял участие JAC T9, оснащенный двухлитровым дизельным двигателем, тогда как в России эта модель представлена исключительно с бензиновым турбомотором того же объема.

© ANCAP

© ANCAP

© ANCAP

© ANCAP

Защиту взрослых пассажиров и водителя эксперты ANCAP оценили на 85 процентов — 34,29 балла из 40 возможных. За защиту пассажиров-детей пикап получил 43 балла из 49 (87 процентов), за защиту пешеходов — 54,93 балла из 63 (87 процентов), а за работу вспомогательных систем — 16,15 балла из 18 (89 процентов).

Для сравнения: Mitsubishi Triton, также известный как L200, справился с тестами ANCAP чуть лучше. Его оценки 34,6 балла (86 процентов) за взрослых в салоне, 44,03 балла (89 процентов) за ребенка, 47,01 балла (74 процента) за пешеходов и 12,75 балла (70 процентов) за электронные ассистенты. У Ford Ranger результаты следующие: 32,24 балла (84 процента), 46 баллов (93 процента), 39,96 балла (74 процента) и 13,39 балла (83 процента) соответственно.

Возвращаясь к JAC T9, в России эта модель продается с мая этого года. Это среднеразмерный рамный пикап длиной чуть более 5,3 метра, который выпускается с 2021 года. В нашей стране пикап представлен с бензиновым турбомотором 2.0 (224 л.с., 390 Нм), восьмидиапазонным автоматом и дифференциалом с механической блокировкой в задней оси. Грузоподъемность пикапа составляет 1055 килограммов, приводятся и габариты грузового отсека — 1520×1590×470.