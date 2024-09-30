Обновлен кроссовер Ford Equator Sport, он же Territory

Паркетник получил новое «лицо» и подрос. Кроме того, на производственной родине наряду с «традиционным» SUV клиентам впервые будет доступен подзаряжаемый гибрид.

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Этот кроссовер Ford дебютировал в 2021-м в Китае под именем Equator Sport, он является укороченной версией трехрядного «просто» Equator, который представили в том же году. Оба паркетника производят в Поднебесной на заводе СП Форда и местной компании JMC (Jiangling Motors Corporation). Но если семиместный SUV так и остался китайским эксклюзивом, то «короткий» кроссовер превратили в глобальную модель: под названием Territory он появился в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Впрочем, первыми пережившую плановый рестайлинг пятиместную версию все же получат китайцы. На сертификационных снимках модернизированный Ford Equator Sport засветился еще в июле, теперь же опубликованы официальные изображения.

Кроссоверу перекроили переднюю часть. Ford Equator Sport достались безрамочная радиаторная решетка с овальными прорезями, новые бампер и оптика. Задний бампер тоже заменили. Еще пересмотрена палитра цветов кузова, плюс добавлены диски нового дизайна.

В длину паркетник прибавил сразу 55 мм – этот показатель теперь составляет 4685 мм. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1935 мм, высота – 1706 мм, колесная база – 2726 мм. Объем багажника – 448 литров, со сложенным вторым рядом кресел грузовой отсек вместит 1422 литра.

В салоне освежили материалы отделки, у кресел появились новые подголовники. Кроме того, на передней панели отныне красуется некий «горб»: возможно, это система распознавания лиц (у дореформенного кроссовера такой нет). В списке оборудования еще заявлены система активного шумоподавления, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Как и прежде, китайцам Ford Equator Sport будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. При этом позже на рынок выведут подзаряжаемую гибридную версию PHEV с установкой на базе турбомотора 1.5.

В Китае продажи обновленного Ford Equator Sport стартуют до конца текущего года, цены еще не объявлены. Дореформенный паркетник стоит от 126 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн рублей по актуальному курсу. Глобальный Ford Territory, вероятно, обновится в 2025-м.

Между тем трехрядный Ford Equator тоже вот-вот переживет рестайлинг – фото такого SUV внесли в базу минпрома КНР одновременно со снимками «короткого» модернизированного паркетника.