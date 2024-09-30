Mercedes-Benz признал дефект V8 на большой партии новых S-Class. Североамериканский офис марки подтвердил глобальный отзыв версии S 580 из-за программного сбоя системы Camtronic. Внепланово посетить сервис придётся владельцам 26 260 седанов Mercedes-Benz S 580 и 930 владельцам Mercedes-Maybach S 580. Из-за дефекта двигатель V8 может заглохнуть и не запускаться. При неудачном сценарии из строя выйдет каталитический нейтрализатор.

Инженеры Mercedes-Benz выяснили, что из-за сбоя в цилиндры может впрыскиваться слишком много топлива. Температура выхлопных газов увеличится, что приведёт к выходу из строя каталитического нейтрализатора и остановке двигателя. Дефект никак не проявляется: водитель не сможет увидеть предупреждений, пока не загорится Check Engine.

В группе риска автомобили 2021-2023 годов выпуска, причём с прошлого лета значительно увеличилось количество жалоб владельцев на двигатели, которые заглохли или не заводятся. Этот факт вынудил Mercedes-Benz инициировать отзыв более чем 27 тысяч седанов и лимузинов. Дистанционно решить проблему не удастся: придётся обновить прошивку у дилера и проверить топливную систему.

Mercedes-Benz не впервые беспокоит владельцев Maybach в кузове Z223: ранее лимузины с мотором V12 отзывали из-за проблем с заземлением. Интересно, что в 2021 году немецкая марка продолжала поставки S-Классов и «Майбахов», даже столкнувшись с дефицитом двигателей V8.