В России продали рекордное с 2022 года число новых автомобилей

С 23 по 29 сентября в РФ продано рекордное с 2022 года количество автомобилей. Как сообщает "Автостат", россияне приобрели 41 686 новых легковых машин.

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Лидером рынка по-прежнему является Lada (10 335 экземпляров). Второе место сохраняет китайский бренд Haval (5 621 единица). Далее идут Geely (4 291 штука), Chery (4 289 штук), Changan (3 121 штука).

Эксперты агентства также отмечают, что отличные результаты показали и другие участники рынка.

Напомним, что с 1 октября в России повысятся ставки утильсбора. Эксперты предполагают, что иномарки, которые привозят в нашу страну, подорожают в среднем на 200-300 тысяч рублей.