Автолюбителям напомнили, что изменится в их жизни с октября

В октябре вступает в силу ряд изменений и поправок в законодательство РФ, которые затронут жизнь российских автолюбителей. "Известия" напомнили о главных из них.

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С 1 октября 2024 года будет проиндексирован утильбор - его размер в зависимости от транспортного средства вырастет на 70-85%. В денежном выражении стоимость автомобилей с самым распространённым рабочим объёмом двигателя до двух литров станет выше на 150,2-963,8 тысячи рублей.

Октябрьское повышение утилизационного сбора не касается граждан, которые ввозят автомобили в нашу страну для личного пользования. Для этого должен быть выполнен ряд условий: в течение года можно ввезти одно транспортное средство с двигателем объёмом 3.0 литра, которое впоследствии должно находиться во владении не менее 12 месяцев. Также прежними останутся ставки для электрокаров и гибридов.

С 1 октября на бланке извещения о ДТП, выдаваемом вместе с полисом, появится QR-код. Он будет вести на страницу "Госуслуг" с описанием порядка оформления аварии по европротоколу и ссылкой на специальное мобильное приложение.

Также со следующего месяца единственным источником данных по выданным полисам на автомобили и жилье станет Автоматическая идентификационная система (АИС) страхования. Историю по ОСАГО можно будет узнать на сайте НСИС, в рамках которого будет действовать единое бюро страховых историй.

С 1 октября должно было появиться единое российско-белорусское ОСАГО, но сроки были смещены. Новая дата, но и она является предварительной, - 1 января 2025 года.