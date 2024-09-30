ГАИ напомнила, что нужно проверять наличие лицензии у автошколы

Россиянам рассказали, где проверить наличие лицензии у автошколы. В пресс-центре МВД России объяснили, что проверить информацию можно в каждом из региональных сегментов официального сайта Госавтоинспекции ("госавтоинспекция.рф") в разделе "онлайн справочники, реестры" под заголовком "автошколы".

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В ведомстве напомнили, что с 1 апреля 2024 года автошколы должны иметь заключение о соответствии учебно-материальной базы требованиям программ обучения водителей автомобилей соответствующих категорий и подкатегорий, которое выдаётся инспекторами ГАИ. Если такой лицензии у автошколы нет, то обучающемуся могут отказать в допуске к сдаче экзамена на права. Соответственно, водительское удостоверение он не получит.

Ранее была названа дата, когда на парковках Москвы заработает динамический тариф. В российской столице завершилось тестирование динамического тарифа на парковку. С 1 ноября на московских парковках заработает динамический тариф для всех автомобилистов. При этом цена парковки при максимальной загрузке вырастет с 600 до 800 рублей. При минимальной занятости машиномест стоимость парковки на этих улицах будет начинаться от 0 рублей и меняться в зависимости от загруженности участка.