Автоэксперт назвал признаки скорой поломки автомобиля

Автоподборщик Игорь Шагапов перечислил признаки, которые могут указывать на возможные неисправности автомобиля.

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На какие тревожные сигналы стоит обратить внимание в первую очередь:

Система Check Engine. Автомобили с помощью системы Check Engine предупреждают о неполадках, иногда указывая конкретные проблемы. В случае появления такого уведомления, необходимо немедленно обратиться на станцию техобслуживания (СТО).

Посторонние звуки и вибрации. Стоит обратить внимание на любые посторонние звуки или вибрации, такие как шипение, скрежет и свист. Даже если звук возникает кратковременно, это может быть симптомом, что одна из систем автомобиля работает неправильно.

Коробка передач. Если автомобиль с автоматической коробкой передач начинает «затягивать» переключения или реагирует нестабильно при смене передач, это тоже повод задуматься о необходимости диагностики. Следует проверить, когда в последний раз менялось масло и проводилось обслуживание коробки.

Эксперт также подчеркнул, что для предотвращения поломок рекомендуется проходить техническое обслуживание (ТО) каждые шесть месяцев. Иногда даже незначительные неисправности могут перерасти в серьезные проблемы для различных систем автомобиля.

ТО помогает поддерживать авто в исправном состоянии. Это также повышает безопасность и способствует быстрому поиску покупателя при дальнейшей перепродаже. О проведенном ТО расскажет проверка авто через через «Автокод». Отчет сгенерируется за 2 минуты. Вы также увидите информацию о ДТП, запретах, скрутке пробега и другие важные данные.