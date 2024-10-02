На подземной парковке нашли половину Ferrari Mondial

Половина Ferrari в гараже в Лос-Анджелесе? Странное зрелище вызывает удивление и вопросы. Что случилось с этой машиной?

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Раньше это был Ferrari Mondial, сошедший с конвейера в Маранелло, на севере Италии, в 1981 году. Это не макет, не игрушка. Это всего лишь половина того, что когда-то было настоящим автомобилем.

Тот, кто решил его распилить, также установил в него различные игровые функции. Сбоку есть экран, похожий на планшет, с регулируемым положением, а в пластиковой коробке сзади находится PlayStation 2. К слову, PlayStation 2 вышла 26 октября 2000 года, что на 19 лет моложе самого автомобиля.

Этот экземпляр когда-то был выставлен на продажу за 8000 долларов на Craiglist, затем был уценен до 7500 долларов и в конечном итоге продан. В объявлении также указывалось наличие DVD-плеера, который можно было запустить, как и все развлекательные функции, поворотом ключа в замке зажигания. Между прочим настоящим ключом от Ferrari!

Но кто же всё-таки сделал такое с Ferrari? Есть несколько версий. Одна из них звучит так: первоначальный владелец, дилер, как сообщается, разрезал Mondial в своем собственном выставочном зале и выставил его там, чтобы развлечь детей тех, кто приходил заказывать Ferrari. Разрезанный Ferrari был, по сути, аттракционом для взрослых и детей.

Интересно, что эту половинку также можно было увидеть в фильме Cannonball Run с Бертом Рейнольдсом, Роджером Муром и Джеки Чаном в главных ролях. Другая сторона истории утверждает, что Ferrari была разрезана для трюка в классическом фильме об автомобилях. Как сообщается, режиссер Хэл Нидхэм решил сделать это с настоящим Ferrari, а не использовать макет.

Есть также и забавный вариант истории: автомобиль был разрезан пополам после развода его владельцев. Чтобы каждому досталась ровно половина.

Ferrari по-прежнему сохраняет оригинальное водительское сиденье, а также одно сиденье сзади. Похоже, что рулевое колесо всё ещё оригинальное.

Mondial предлагался как купе или кабриолет с компоновкой 2+2. Однако задняя часть была предназначена для детей или взрослых ростом с булавку. Модель остается единственным четырехместным автомобилем со средним расположением двигателя и полным складным верхом из когда-либо построенных. Однако он так и не стал популярным.

Это был не совсем тот автомобиль, который бы выиграл конкурс красоты. Кроме того, имея четыре сиденья, он противоречил всему, за что выступала Ferrari. А ещё, он был недостаточно мощным и слишком тяжелым из-за дополнительных сидений сзади, чтобы называться чистокровным Ferrari.

Именно эти факторы делают его самым доступным классическим Ferrari на рынке подержанных автомобилей: самый дорогой Mondial, проданный недавно, стоил 62 000 долларов. Итальянский производитель суперкаров построил 703 экземпляра Mondial в период с 1980 по 1982 год.

Модель была оснащена двигателем V8, который был создан на основе двигателя объемом 2,9 литра, дебютировавшего с Ferrari Dino 308 GT4 в 1974 году. V8 выдавал 210 лошадиных сил и 243 ньютон-метра крутящего момента, что позволяло Mondial разгоняться до 100 км/ч за 8,2 секунды. По меркам Ferrari это не так уж много. Но, эй, это было начало 1980-х.

Нет никакой информации о том, где оказалась другая половина этого Ferrari Mondial.