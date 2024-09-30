Китайская марка Soueast раскрыла планы в РФ: бренд захватит все сегменты

Бренд Soueast вышел на российский рынок в середине сентября, заявив три кроссовера, но не начав продажи ни одного из них. Зато в компании уже знают, чем будут радовать россиян в будущем.

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В Soueast подтвердили, что в следующем году стартует самый младший на данный момент кроссовер S06, который является переоформленным Jetour Dashing. Напомним, что Soueast является "дочкой" Chery, поэтому и Soueast S09, и Soueast S07 знакомы россиянам в образе Jetour X90 Plus и X70 соответственно.

"В ближайшие годы Soueast запустит новые модели в популярных сегментах В, С и D и сможет удовлетворить запросы клиентов, предоставив новый уровень городской мобильности", - заявили в представительстве марки.

Ранее "РГ" сообщала о старте продаж первых Soueast в России и раскрыла цены на кроссоверы.