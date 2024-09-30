У Range Rover появилась первая спецверсия для Индии
Представлена первая спецверсия Range Rover для индийского рынка. Представлена первая спецверсия Range Rover для индийского рынка. Называется она Ranthambore, в честь одноименного национального парка. В этом заповеднике живет много бенгальских тигров, и именно образ хищника стал отправленной точкой для дизайнеров отделения персонализации SV Bespoke.
Первая созданная специально для Индии спецверсия Range Rover называется Ranthambore. Это же имя носит один из крупнейших национальных парков страны, основным достоянием которого являются бенгальские тигры. Внедорожник должен напоминать хищника в его естественной среде обитания. На этот образ играют черный кузов с красноватым отливом, акценты Corinthian Bronze и Anthracite, а также по-особому декорированный салон. Его обшили полуанилиновой кожей Caraway и Perlino и украсили вышивками, символизирующими полоски на спине тигра.
В основе Range Rover SV Ranthambore Edition лежит длиннобазная версия Autobiography, оснащенная бензиновой «турбошестеркой» 3.0 мощностью 398 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Внедорожник получил 23-дюймовые кованые колеса и четырехместный салон SV Signature Suite с выдвижным столиком Club Table и встроенным в центральную консоль холодильником. Для отделки внутреннего убранства, помимо кожи, использован хром и часовая керамика, впервые появившаяся на Range Rover SV. Тираж Ranthambore Edition — 12 экземпляров.
С мая 2024 года и Range Rover, и Range Rover Sport для Индии выпускает местный завод Jaguar Land Rover в Пуне. Здесь собирают исключительно длиннобазные внедорожники с шестицилиндровыми двигателями: бензиновый Range Rover Autobiography LWB и дизельный Range Rover HSE LWB. Цены локализованных машин ниже импортируемых на 15−19 процентов.