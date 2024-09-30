У Range Rover появилась первая спецверсия для Индии

Представлена первая спецверсия Range Rover для индийского рынка. Представлена первая спецверсия Range Rover для индийского рынка. Называется она Ranthambore, в честь одноименного национального парка. В этом заповеднике живет много бенгальских тигров, и именно образ хищника стал отправленной точкой для дизайнеров отделения персонализации SV Bespoke.

© Motor.ru

Первая созданная специально для Индии спецверсия Range Rover называется Ranthambore. Это же имя носит один из крупнейших национальных парков страны, основным достоянием которого являются бенгальские тигры. Внедорожник должен напоминать хищника в его естественной среде обитания. На этот образ играют черный кузов с красноватым отливом, акценты Corinthian Bronze и Anthracite, а также по-особому декорированный салон. Его обшили полуанилиновой кожей Caraway и Perlino и украсили вышивками, символизирующими полоски на спине тигра.

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

В основе Range Rover SV Ranthambore Edition лежит длиннобазная версия Autobiography, оснащенная бензиновой «турбошестеркой» 3.0 мощностью 398 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Внедорожник получил 23-дюймовые кованые колеса и четырехместный салон SV Signature Suite с выдвижным столиком Club Table и встроенным в центральную консоль холодильником. Для отделки внутреннего убранства, помимо кожи, использован хром и часовая керамика, впервые появившаяся на Range Rover SV. Тираж Ranthambore Edition — 12 экземпляров.

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

С мая 2024 года и Range Rover, и Range Rover Sport для Индии выпускает местный завод Jaguar Land Rover в Пуне. Здесь собирают исключительно длиннобазные внедорожники с шестицилиндровыми двигателями: бензиновый Range Rover Autobiography LWB и дизельный Range Rover HSE LWB. Цены локализованных машин ниже импортируемых на 15−19 процентов.