На продажу выставили "капсулу времени" ВАЗ-2106 за 10 млн рублей

Как удалось выяснить "Российской газете", на родине автомобилей Lada, в городе Тольятти, в продаже появился ВАЗ-2106 1995 года выпуска, за который владелец планирует выручить 10 млн рублей.

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Автомобилю почти 30 лет, но его реальный пробег составляет всего 10 км. Продавец заявляет, что "шестёрка", выставленная на продажу, является коллекционным экземпляром.

"Новый, заводской автомобиль, без предпродажной подготовки - пломбы, этикетки в комплекте, родной аккумулятор 1995 года выпуска, квитанция покупки август 1995 год", - говорится в объявлении на одном из классифайдов.

Другими словами, этот ВАЗ-2106 полностью соответствует определению "капсула времени".

Автомобиль оснащён 72-сильным двигателем объёмом 1,5 литра и 4-ступенчатой МКП.

Ранее "РГ" рассказывала о другой "капсуле времени" - Mitsubishi Pajero 1996 года выпуска.