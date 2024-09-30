На продажу выставили "капсулу времени" ВАЗ-2106 за 10 млн рублей
Как удалось выяснить "Российской газете", на родине автомобилей Lada, в городе Тольятти, в продаже появился ВАЗ-2106 1995 года выпуска, за который владелец планирует выручить 10 млн рублей.
Автомобилю почти 30 лет, но его реальный пробег составляет всего 10 км. Продавец заявляет, что "шестёрка", выставленная на продажу, является коллекционным экземпляром.
"Новый, заводской автомобиль, без предпродажной подготовки - пломбы, этикетки в комплекте, родной аккумулятор 1995 года выпуска, квитанция покупки август 1995 год", - говорится в объявлении на одном из классифайдов.
Другими словами, этот ВАЗ-2106 полностью соответствует определению "капсула времени".
Автомобиль оснащён 72-сильным двигателем объёмом 1,5 литра и 4-ступенчатой МКП.
Ранее "РГ" рассказывала о другой "капсуле времени" - Mitsubishi Pajero 1996 года выпуска.