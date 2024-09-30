В России появится еще одна премиум-марка из Китая

В России начнут продавать новые премиальные автомобили из Китая. Появление еще одной автомарки анонсировала компания Sinomach Automobile, сообщает издание Autonews. По его данным, это будет бренд, который составит конкуренцию популярному среди россиян Lixiang (он же Li Auto). Сейчас Sinomach продает в РФ автомобили под маркой Oting. Помимо них она выпускает спецтехнику, автобусы и пикапы.

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Oting появился на российском рынке в конце прошлого года. Он принадлежит компании Sinomach Automobile, а та входит в китайский государственный холдинг Sinomach.

Сейчас ее линейке бренда только одна модель — рамный внедорожник «Паладин», построенный на платформе Nissan Terra и выпускаемый предприятием Zhengzhou Nissan в Китае. Он оснащается двухлитровым мотором Mitsubishi на 218 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента, работающим в паре с автоматом ZF. Привод у внедорожника подключаемый полный с понижающей передачей. Стоимость без скидок стартует с 3,8 миллиона рублей.

В этом году Oting собирается начать в России продажи пикапа (вероятно, аналога Nissan Navara). В перспективе к нему присоединятся еще две новинки — компактный кроссовер и полноразмерный SUV. Кроме этого, скоро компания «представит в России модели по параллельному импорту, которые порадуют всех, кто неравнодушен к мировому автопрому».

Ассортимент китайский марок продолжает разрастаться. Пару недель назад в России дебютировала Soueast с двумя кроссоверами — S09 и S07. Оба предложат с тремя рядами и полным приводом, а в 2025 году к ним присоединится еще одна модель — компактный S06.