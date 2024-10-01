Продажи автомобилей "Москвич" растут третий месяц подряд

В сентябре "Москвич" продал около 2,3 тысячи автомобилей, что примерно на 19% больше, чем в последний месяц лета, когда дилеры бренда реализовали 1,9 тысячи "Москвичей".

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На лифтбек "Москвич 6" пришлось более 210 клиентов, электрический "Москвич 3е" выбрали 238 человек, "Москвич 3" купили около 1850 человек. По сравнению с августом спрос на лифтбек просел, а на электрокросс вырос.

Таким образом, "Москвич" фиксирует стабильное увеличение спроса третий месяц подряд, начиная с июля.

Всего с начала 2024 года продано более 15,5 тыс. автомобилей "Москвич". Ранее "РГ" писала, что по итогам года компания планирует реализовать 27 тысяч автомобилей бренда.

До конца года в продаже должен появиться семейный кроссовер "Москвич 8".