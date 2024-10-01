Продажи автомобилей "Москвич" растут третий месяц подряд
В сентябре "Москвич" продал около 2,3 тысячи автомобилей, что примерно на 19% больше, чем в последний месяц лета, когда дилеры бренда реализовали 1,9 тысячи "Москвичей".
На лифтбек "Москвич 6" пришлось более 210 клиентов, электрический "Москвич 3е" выбрали 238 человек, "Москвич 3" купили около 1850 человек. По сравнению с августом спрос на лифтбек просел, а на электрокросс вырос.
Таким образом, "Москвич" фиксирует стабильное увеличение спроса третий месяц подряд, начиная с июля.
Всего с начала 2024 года продано более 15,5 тыс. автомобилей "Москвич". Ранее "РГ" писала, что по итогам года компания планирует реализовать 27 тысяч автомобилей бренда.
До конца года в продаже должен появиться семейный кроссовер "Москвич 8".