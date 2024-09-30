Таксисты отказываются от агрегаторов и активно «уходят в тень»

В РФ таксисты отказываются от агрегаторов и «уходят в тень». На российском рынке задействованные в пассажирских перевозках водители активно переходят в серую зону и принимают заказы в мессенджерах и соцсетях. На это влияет повышение требований к самозанятым перевозчикам, высокие комиссии от агрегаторов и растущая стоимость услуг.

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Как подсчитали аналитики АНО «Цифровые платформы», на сегодняшний день на территории России действует 3,8 тысячи групп для вызова машин и совместных поездок во «ВКонтакте», в Telegram — 234 профильные группы и 29 чат-ботов.

Подобная схема устраивает и пассажиров: поездки обходятся почти в два раза дешевле, хотя назвать такую услугу безопасной нельзя. К слову, сегодня стоимость услуг такси выросла по сравнению с июлем 203 года на 26%, до 43,11 рублей за 1 км пути.

По словам председателя союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерия Корнеева, год назад в силу вступил закон «О такси», который ввёл единые требования к таксопаркам и самозанятым водителям. В частности, перевозчики обязаны ежедневно проходить медицинские и технические осмотры — в ряде городов страны выполнять требования закона вовсе нельзя из-за отсутствия нужных организаций.

Кроме того, порядка 20-30% стоимости заказа таксисты обязаны возвращать агрегатору в качестве комиссии. Уход «в тень» также позволяет самозанятым работать на своей машине и не платить аренду таксопаркам, экономить на налогах.

В официальных сервисах пассажирских перевозок отметили, что уже заметили отток клиентов в нелегальные каналы. В думском комитете по контролю оценивают уход рынка такси в серую зону примерно в 30 млрд рублей ежегодно.

В Объединении самозанятых России уже выступили с инициативой ослабить требования для самозанятых перевозчиков и ввести цифровые методы контроля за состоянием машин и людей. По предварительным данным, сегодня по всей стране насчитывается порядка 2,5 млн водителей, из которых фактически зарегистрировано 650 тыс. человек, а лицензия на перевозку есть только у 21 тыс. перевозчиков.