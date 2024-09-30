Автомобили BMW кардинально сменят дизайн

Автопроизводитель BMW пересмотрит дизайн моделей в линейке. Масштабные изменения запланированы к концу десятилетия.

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Крупные производители автомобилей редко обращаются к изменениям в штате дизайнеров. Именно такое решение приняла компания BMW.

За разработку будущих проектов будут назначены ответственными новые сотрудники - Максимилиан Миссони и Оливер Хейлмер. Первый ранее работал в Polestar, а второй - в Mini. В основе новой концепции лежат проекты Neue Klasse. По заявлению вице-президента марки, Neue Klasse выделяется на фоне того, что производитель выпускал раньше.

Новую концепцию не планируется применять шаблонно ко всем моделям бренда. Максимилиан Миссони будет отвечать за дизайн автомобилей, которые входят в средний и люксовый классы. Оливер Хейлмер возьмет на себя остальные проекты - компактные и среднеразмерные автомобили. Кроме того, его команда будет отвечать за оформление моделей М-серии.

Маленькие и крупные BMW будут получать свой уникальный дизайн. В рамках определенной категории автомобилей должен предусматриваться отдельный колорит. Глобальные изменения будут отмечаться к концу десятилетия - тогда на рынке появятся серийные версии новых BMW.

Ранее производитель BMW назначил нового ответственного по выбору оттенков и материалов. Теперь данную должность занимает Клаудия Браун. Она же будет отвечать за цифровое взаимодействие с клиентами. Место главного дизайнера компании занимает Адриан ван Хойдонк. Домагоя Дукец больше не отвечает за создание будущих BMW. Ранее он возглавлял команду дизайнеров.

Ранее сообщалось, что новый универсал BMW 5 серии получит 3 силовые установки. Расширение моторной гаммы запланировано на ноябрь текущего года. Все новые силовые агрегаты будут электрифицированы. В линейке появится базовый мотор, гибридная установка и электрическая версия.