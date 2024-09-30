Дизайнер разработал концепт автомобиля "Волга"

Независимый промышленный дизайнер Николай Пронин разработал концепт автомобиля "Волга" и показал то, каким мог бы быть седан, если не прибегать к помощи товарищей из КНР и при сохранении фамильных черт знаковых моделей "ГАЗ".

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В интервью каналу "Автопоток" Николай Пронин сообщил, что за основу была взята классическая заднеприводная компоновка, а по габаритам его прочтение "Волги" близко к BMW 3 Series G20.

"Весь дизайн - это не прямая цитата, а эволюционный путь развития всего модельного ряда с отсылкой на отдельные элементы", - говорит Пронин, приводя в пример линии кузова и элементы, являющиеся переосмыслением ГАЗ-21 и "Волга-3111", а форма ДХО - отсылка к круглым фарам "двадцать первой". Поэтому условная "Волга" от Романа Пронина получила индекс "3121".

Бренд Volga был возрождён в этом году: в мае представили два кроссовера Volga K30 и K40, а также седан Volga C40. Выпуск машин обещали начать до конца 2024 года. Ранее "РГ" рассказала, сколько могут стоить новинки Volga.