На Mazda подают в суд из-за обжигающего подогрева сидений

Mazda засудили из-за слишком сильного подогрева сидений. Против компании подали коллективный иск в США, пишет Carscoops. В нем владельцы Mazda6 2018 модельного года жалуются, что сиденья седана могут разогреться до опасных температур, что обернется ожогами у водителя и пассажиров. Несколько истцов утверждают, что они серьезно пострадали из-за раскаленных сидений «шестерки».

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В коллективном иске, поданном в суд Калифорнии, утверждается, что Mazda давно знала о проблеме с подогревом сидений. Несмотря на это, она продолжала продавать седаны, не предупреждая ни о чем потенциальных покупателей. То есть, подвергала «тысячи граждан Калифорнии риску, сознательно продавая неисправные автомобили, представляющие серьезную угрозу безопасности».

Более того, Mazda обвиняют в том, что она продолжала рекламировать эту функцию Mazda6. Истцы говорят, что выбрали бы другую машину, если бы знали о дефекте.

Сейчас они добиваются суда присяжных и требуют от Mazda возмещения ущерба. В том числе от японской компании требуют возместить заработки, упущенные во время лечения, и даже потерю трудоспособности. Также Mazda, по словам пострадавших, должна оплатить медицинские расходы и прочие убытки, связанные с причиненными «болью и страданиями», моральным ущербом и инвалидностью.

Независимо от того, добьются ли своего истцы, дни бензиновой Mazda6 сочтены. Компания уже даже начала принимать заявки на ее преемника — модель EZ-6 длиной 4,9 метра, построенную на платформе Changan EPA. Ее оснащают гибридной или полностью электрической силовой установкой, а цены варьируются от 160 до 200 тысяч юаней (23-28 тысяч долларов).