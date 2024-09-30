На белорусских дорогах тестируют светодиодные стоп-линии

В Белоруссии появились светодиодные стоп-линии. Как сообщает УВД Гомельской области, в дорожное полотно встраиваются ударопрочные световые панели, которые дублируют сигналы светофора. В частности, если горит только зелёная стрелка, разрешающая поворот направо, то зелёным светом будет светиться линия в крайней правой полосе.

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Насколько практичным окажется такое решение, покажет время. Но можно предположить, что такие сигналы окажутся для автомобилистов удобнее обычной разметки, так как будут видны даже зимой, под небольшим слоем снега.

Кстати, власти белорусского Гомеля не впервые демонстрируют креативный подход: так, в городе появились невысокие столбики со светодиодными экранами. Когда горит запрещающий сигнал светофора, на них появляется надпись «СТОЙ» красного цвета.

Когда пешеход пересекает линию между столбиками на запрещающий сигнал светофора, раздастся громкий звуковой сигнал. В местной ГАИ считают, что подобная сигнализация отучит нарушителей перебегать дорогу на красный свет.

Между тем, в России Верховный суд защитил право водителей ездить на жёлтый свет: водитель, завершающий манёвр, имеет преимущество при проезде перекрёстка.