Возрожденный Honda Prelude станет гибридом с МКПП

Производитель Honda планирует возродить модель Prelude. Появились новые подробности об автомобиле.

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Возрожденный Honda Prelude может быть представлен в кузове купе со спортивным дизайном. Однако в комплектации будет использоваться относительно слабая силовая установка. По предварительным данным, модель Prelude получит версию с механической коробкой передач.

Высока вероятность, что для одной из версий Prelude будет использоваться силовая установка от гибридного Honda Civic. Напомним, что такие автомобили оснащены двигателем внутреннего сгорания и парой электромоторов, способными развивать до 207 л.с. В случае с Civic потенциал моторов реализуется только через вариатор. Для Prelude будет использоваться механическая трансмиссия. Для перенастройки моторов инженерам компании придется приложить дополнительные усилия.

Есть вероятность, что для Prelude будут использовать и другие компоненты от модели Civic. Производитель также может взять детали от Civic Si или нового Civic RS.

Появление гибридной модификации Prelude может усилить конкуренцию с японской Toyota GR86. Предполагается, что новинка от Honda будет максимально приближена к конкуренту не только по размерам кузова, но и по ценовой части. Сейчас у Toyota GR86 нет в линейке гибридной версии. Еще один конкурент для Prelude - Subaru BRZ.

Ожидается, что производство возрожденной модели будет запущено уже в 2025 году. Высока вероятность, что автомобили будут предлагаться в продаже на рынке Японии и в Европе.

Напомним, что по планам компании Honda в ближайшие несколько лет на рынке должна появиться новая модель - спорткар NSX в кузове купе. Пока нет информации, будет ли он сохранять прежнее название. По одной из версий, спорткар получит новое имя на рынке и электрическую силовую часть.