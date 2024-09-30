Названы самые надежные автомобили в мире — от Mini до Tesla

Эксперты провели опрос среди автомобилистов и узнали, какие машины считаются наиболее надежными. Оценивались автомобили в возрасте до 5 лет.

Самым надежным компактным паркетником в возрасте до 5 лет считают Mini Countryman. Всего у 2% опрошенных владельцев возникали какие-либо трудности при эксплуатации. Показатель надежности составил 99.7%. Проблемы, с которыми приходилось сталкиваться некоторым владельцам, были связаны с кузовом.

В сегменте электрокаров статус самого надежного получил Mini Electric. Его показатель составляет 98.4% из 100% максимальных. В классе представительских авто победу одержал японский Lexus ES. Данная модель сумела опередить своих конкурентов из Германии. Только 4% владельцев сталкивались с трудностями - они были связаны с мультимедиа.

Звание самого надежного семейного паркетника досталось модели Lexus NX прошлого поколения. Напомним, что такие автомобили выпускались с 2014 по 2021 год. Ни один опрошенный владелец не сообщил о серьезных поломках в процессе эксплуатации кроссовера.

В категории кабриолетов и купе места лидеров достались моделям Porsche 718 Boxster и Cayman. Показатель надежности данных автомобилей составляет 99.3%. У 6% опрошенных автоладельцев отмечались проблемы с машинами. Однако ремонт чаще всего занимал 1 день.

Самым надежным семейным автомобилем по результатам опроса признали Skoda Octavia в версиях с бензиновыми силовыми установками. Речь идет о модели прошлой генерации, у которой рейтинг надежности равен 99.3%. У 6% автомобилей наблюдались поломки, но все они быстро устранялись.

Последней категорией рейтинга стал самый надежный электрический кроссовер. Данное звание досталось модели Tesla Model Y. В 4% случаев у автовладельцев наблюдались проблемы, которые устранялись в дилерских центрах бесплатно.