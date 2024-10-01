В России зимой будет некому убирать дороги
В Ульяновске возник дефицит водителей для уборочной техники. Как сообщает издание «Улпресса» со ссылкой на городской муниципальное предприятие «Дорремстрой», что занимается благоустройством и содержанием города, общий дефицит персонала составляет 196 человек, из которых большач часть — это водители: их требуется сразу 102 человека.
Как уточнило издание, муниципальному предприятию «Дорремстрой» перед началом уборочного сезона требуются сразу 57 водителей тяжёлых самосвалов, которым обещают платить от 45 000 рублей.
Также нужны 18 трактористов, 19 водителей погрузчиков, 4 водителя автомобиля четвёртого класса и 4 машиниста автогрейдеров: им обещаны доходы на уровне 40 000, 50 000, 35 000 и 55 000 рублей.
Понятно, что при таких окладах потенциальные соискатели выбирают другие места работы, а, значит, зимой убирать дороги будет просто некому. И такая ситуация сейчас характерна для многих городов России.
Кстати, есть вероятность, что нынешняя зима обещает быть весьма снежной, со скачками температуры, скользкими дорогами и прочими неблагоприятными явлениями. Редакция Quto предлагаем вспомнить простые правила зимней езды.