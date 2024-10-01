В России зимой будет некому убирать дороги

В Ульяновске возник дефицит водителей для уборочной техники. Как сообщает издание «Улпресса» со ссылкой на городской муниципальное предприятие «Дорремстрой», что занимается благоустройством и содержанием города, общий дефицит персонала составляет 196 человек, из которых большач часть — это водители: их требуется сразу 102 человека.

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Как уточнило издание, муниципальному предприятию «Дорремстрой» перед началом уборочного сезона требуются сразу 57 водителей тяжёлых самосвалов, которым обещают платить от 45 000 рублей.

Также нужны 18 трактористов, 19 водителей погрузчиков, 4 водителя автомобиля четвёртого класса и 4 машиниста автогрейдеров: им обещаны доходы на уровне 40 000, 50 000, 35 000 и 55 000 рублей.

Понятно, что при таких окладах потенциальные соискатели выбирают другие места работы, а, значит, зимой убирать дороги будет просто некому. И такая ситуация сейчас характерна для многих городов России.

Кстати, есть вероятность, что нынешняя зима обещает быть весьма снежной, со скачками температуры, скользкими дорогами и прочими неблагоприятными явлениями. Редакция Quto предлагаем вспомнить простые правила зимней езды.