Эксперт рассказал, почему среди седанов D-класса следует выбирать Geely Preface

Эксперт «За рулем» рассказал, почему следует выбирать Geely Preface.

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Preface построен на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo, которая также используется в популярных у нас кроссоверах Monjaro и Tugella. Этот седан D-сегмента стал заметной альтернативой популярным у нас долгое время Kia K5 и Toyota Camry.

Что касается управляемости, то тут он не уступает японским и южнокорейским аналогам и значительно превосходит другие китайские модели.

Мнение специалиста Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»: