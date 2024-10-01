Rolls-Royce окрасил купе Spectre в цвета лунного гало

Эксклюзивную версию электрического купе Rolls-Royce Spectre посвятили лунному гало. Автомобиль окрасили семислойной краской, которая больше никогда и нигде не будет использоваться, а его салон выполнили в оттенках Navy Blue, White и Peony Pink. Вдохновением для дизайнеров стало не только оптическое явление, но и прошлогодний Phantom Syntopia.

© Motor.ru

Новая Bespoke-версия Rolls-Royce Spectre посвящена лунному гало — оптическому явлению, возникающему из-за дисперсии света в ледяных кристаллах перистых облаков. Выглядит гало как радужное кольцо, и чтобы воспроизвести эту цветовую схему на кузове автомобиля, потребовался год экспериментов. Формулу краски, выдержку между слоями и базовое покрытие долго подгоняли под общую концепцию. Итогом стала перламутровая семислойная эмаль, в которую для блеска добавили «чешуйки» из фторида магния и алюминия.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

При этом дизайнерам Rolls-Royce впервые пришлось черпать вдохновение и в одной из своих прошлых работ — Phantom Syntopia. Таким было пожелание заказчика: создать «легкое и светлое» её прочтение. Салон электрокара оформили в цветах Navy Blue, White и Peony Pink, поскольку они напоминают оттенки лунного гало. Их сочетание использовали на обивке сидений, дверей, потолка, а также руле. И если что-то похожее можно будет встретить на будущих проектах Bespoke, то краска Lunaflair зарезервирована только за этим автомобилем.

© Rolls-Royce

В августе на автомобильной неделе в Монтерее отделение Rolls-Royce Bespoke представило Spectre Semaphore, который отражает «новые стандарты роскоши молодой клиентуры». Двухдверка получила окраску кузова Bespoke Semaphore Yellow и абстрактную графику на капоте, символизирующую разнообразие пейзажей Калифорнии. Разработка и нанесение этого узора заняли 160 часов.