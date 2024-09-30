В «Яндекс» назвали причину лишних списаний за такси

Клиенты «Яндекс Такси» могли столкнуться с лишним списанием денег за несовершенные поездки 27 сентября «по техническим причинам». Об этом «РБК» сообщили в пресс-службе компании.

Ранее клиенты «Яндекс Такси» пожаловались на то, что в течение некоторого времени сервис списывал у них деньги с карты за поездки, которых они не совершали.

В компании объяснили произошедшее «техническими причинами», списания произошли у нескольких сотен людей. В «Яндекс» отметили, что в настоящее время сервис работает в штатном режиме, все списанные по ошибке средства уже полностью вернули клиентам.