АвтоВАЗ подвел итоги сентябрьских продаж, которые оказались выше ожидаемых

АвтоВАЗ подвёл итоги сентябрьских продаж, которые оказались на 14,5% выше, чем в сентябре прошлого года, а также продемонстрировали рост на 8,6% к августу 2024-го. По итогам прошлого месяца было продано 41 489 автомобилей Lada.

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Lada Granta по-прежнему остаётся драйвером продаж: в сентябре тираж семейства модели составил 17 832 авто. Это на 6,8% больше, чем в августе. Однако по сравнению с рекордным для "Гранты" сентябрём 2023 года, когда было продано почти 20 тысяч автомобилей, динамика отрицательная. По итогам девяти месяцев "Бюджетник" вышел в плюс с объёмом реализации 155 708 авто, прибавив 2,5%.

Очевидно, что часть клиентов у Lada Granta перетягивает семейство Vesta, тираж которого в сентябре 2024 года составил 12 014 автомобилей: +4,4% к августу и почти +295% к периоду январь-сентябрь.

Примерно поровну распределился выбор покупателей между Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. В сентябре их купили 4352 и 4304 человека соответственно, рост к августу 17% и 2,9%. Также положительная динамика отмечена с января по сентябрь.

Lada Largus продолжает наращивать продажи после перезапуска производства, показал в сентябре значительный рост: 1816 пассажирских универсалов (+74,3% к августу 2024 года) и 658 фургонов (+41,5% к августу 2024 года). В прошлом году, напомним, модель не выпускалась и не поставлялась дилерам.

Всего за 9 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 334 979 пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (+38,1% к аналогичному периоду прошлого года).