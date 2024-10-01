В Москве продают Chevrolet Camaro, забытый на десятилетие в гараже

В Москве продают Chevrolet Camaro 2014 года с пробегом 67 километров. Автомобиль более десяти лет провел в гараже. По какой причине культовый спорткар оставили на столь долгий срок без движения, в объявлении не указано. Судя по фотографиям, помимо слоя пыли, «Камар» представляет собой, по сути, новую машину. Это подтверждает и снимок моторного отсека, который пребывает в идеальном состоянии.

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Пятое поколение Chevrolet Camaro выпускали с 2009 по 2015 годы. Спорткар официально продавали на территории России. Модель получила огромную популярность благодаря появлению в блокбастере «Трансформеры».

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В столице продают купе красного цвета с черным салоном. Под капотом заднеприводного автомобиля находится 3,6-литровый бензиновый V6, отдача которого составляет 326 лошадиных сил. Данный мотор, укомплектованный шестидиапазонным автоматом, был базовым агрегатом для модели этого поколения. При разгоне до «сотни» за 6,2 секунды максимальная скорость спорткара составляет 250 километров в час.

Расстаться с идеальной «капсулой времени» продавец готов за 10,5 миллионов рублей.

Компания Chevrolet завершила выпуск спорткара Camaro в конце прошлого года. Последним с конвейера сошло купе в спецверсии ZL1 1LE.