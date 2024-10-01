Концерн Stellantis не может распродать автомобили. Один из крупнейших автопроизводителей в мире испытывает колоссальные трудности на рынке — некоторые модели в среднем продаются по 400−600 дней. Дилеры стараются избавляться от запасов, но даже маркетинговые активности не помогают привлечь покупателей. Из-за такой динамики финансовая ситуация концерна становится все хуже и хуже — прогнозируемый денежный поток представляет собой отрицательную сумму.

За первую половину 2024 года общие продажи концерна упали на 16 процентов. Так, продажи Jeep упали на девять процентов, Chrysler — на восемь, Dodge — на 16, а продажи Ram рухнули сразу на 26 процентов. У концерна уже установлен лимит на предельное число автомобилей, которые могут храниться у дилеров на отметке 330 тысяч экземпляров. И достичь этой цели они собираются до конца года, предлагая беспрецедентные скидки как на новые автомобили, так и на те, которые простаивают на складах уже не менее двух лет.

Самым медленно продаваемым автомобилем Stellantis является Alfa Romeo Giulia: в среднем эта модель находит покупателя за 617 дней. Модель Stelvio проводит на складе примерно 456 дней, за ней следует Fiat 500e со средним сроком продажи 454 дня.

В компании считают, что в мире в целом сложилась сложная для автомобильной отрасли ситуация. Кроме того, в Stellantis все чаще сталкивается с растущей конкуренцией китайских автопроизводителей.

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В конце сентября глава концерна Карлос Таварес объяснял, что падение продаж Maserati связана исключительно с недостаточно эффективным маркетингом. При этом, по мнению руководителя Stellantis, проблем с качеством автомобилей или их стоимостью он не видит.