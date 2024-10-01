Вспоминаем китайскую копию Chevrolet Lumina APV с двигателем Chrysler

Это не Chevrolet Lumina. Это Nushen JB6500. И у него под капотом двигатель Chrysler.

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Настоящий Chevrolet Lumina официально продавался в Китае с 1993 по 1996 год. На фото ниже изображен корабль, прибывающий в китайский порт, а General Motors благодарит китайцев за тёплый приём. Это был популярный автомобиль, который, как ни странно, довольно хорошо выдержал испытание временем. Даже сегодня многие из них все еще на ходу.

Поэтому неудивительно, что одна небольшая китайская компания решила скопировать его: Jiangsu Nushen Automobile, основанная в 1990 году в городе Цзяндоу в провинции Цзянсу. За время своего существования компания производила модельный ряд фургонов, минивэнов и небольших автобусов.

Nushen JB6500 дебютировал в 1996 году и выпускался в очень малых количествах до 2001 года. Jiangsu Nushen Automobile хорошо поработали над базовой формой корпуса и пропорциями. Он действительно похож на Lumina. Но дорожный просвет получился великоват, особенно сзади.

Размеры JB6500: 4960х1877х1750 мм, колесная база 2790 мм и снаряженная масса 1730 кг. Размер Lumina: 4933х1877х1656, колесная база 2789 мм и снаряженная масса 1769 кг.

Это было максимально приближенное клонирование, и для того времени это было очень впечатляюще.

JB500 был оснащен четырехцилиндровым двигателем CA488 объемом 2,2 литра, который покупался у компании First Auto Works (FAW) и производился в Китае., но фактически представлял собой лицензионную копию мотора Chrysler K-серии.

В 1987 году компания FAW приобрела у Chrysler права, оснастку и производственную линию для выпуска этого двигателя. FAW использовала двигатель во многих своих автомобилях, включая лимузины Hongqi, а также продавала его мелким китайским автопроизводителям, включая Nushen.

В JB500 двигатель выдавал 87 лошадиных сил и 157 ньютон-метров, что обеспечивало заявленную максимальную скорость 120 километров в час. Коробка передач была пятиступенчатой ​​механической, привод задний.

Цена в 1996 году составляла 129 800 юаней или 10 816 долларов США (по курсу 1996 года).

Компания Jiangsu Nushen Automobile существует и сегодня, только теперь это дочерняя компания JAC. Они производят всевозможные автобусы и специальные транспортные средства.