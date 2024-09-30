Завод Tesla в Шанхае экспортировал миллионный электромобиль

На днях в сборочном цехе автомобилей Model 3 на гигафабрике компании в Шанхае сошел с конвейера миллионный электромобиль китайского производства, предназначенный для экспорта.

В этот же день партия Model 3 была отправлена из шанхайского порта Наньган в Великобританию. Это означает, что совокупный объем экспорта автомобилей Tesla китайского производства превысил один миллион единиц.

Гигафабрика Tesla в Шанхае является важным в мире экспортным центром и производственной базой. Автомобили компании экспортируются в Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и другие места, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».