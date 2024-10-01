Редчайший BMW 850i от Koenig Specials выставлен на продажу в России

В России продают редчайшее купе BMW 850i от Koenig. На продажу выставили один из 12 существующих экземпляров купе BMW 850i, глубоко модифицированных немецким тюнинг-ателье Koenig Specials. Несмотря на солидный возраст и пробег в 30 тысяч километров, владелец оценил редкий спорткар в 25 миллионов рублей. Дело в том, что именно этот автомобиль был выпущен первым и выставлялся на международном автосалоне в Женеве.

© Wikimedia Commons

Специалисты Koenig Specials практически полностью переделали кузов BMW 850i, стремясь придать ему сходство с легендарным Ferrari F40. Для этого были использованы расширители колесных арок, новый аэродинамический обвес с массивным антикрылом и измененный капот. Кроме того, в подвеске установлены альтернативные амортизаторы.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Под капотом KS8 расположен модифицированный двигатель V12 от BMW, оснащенный приводным нагнетателем, интеркулером, оригинальным блоком управления и выхлопной системой. Мощность агрегата —450 лошадиных сил, хотя Koenig Specials KS8 на основt 850CSi выдавал 510 «лошадей».

Ранее на продажу выставили еще один редкий суперкар, доработанный ателье Koenig Specials — Ferrari 512 BBi 1981 года. Автомобиль является частью лимитированной серии из примерно 50 экземпляров, но выделяется среди них благодаря твинтурбо двигателю мощностью 650 лошадиных сил, аэродинамическому обвесу и более жесткой подвеске. Голландский дилер эксклюзивных автомобилей Classic Youngtimers Consultancy оценил уникальную берлинетту в 300 000 евро (около 20,35 миллиона рублей).