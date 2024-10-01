В России Chery представит Tiggo 9 в бензиновом и гибридном вариантах

Автокомпания Chery привезет на рынок бензиновый и гибридный варианты кроссовера Tiggo 9. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

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Отмечается, что новинка станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке. Среди ее достоинств: гидравлические сайлентблоки и система активного демпфирования CDC, которая помогает регулировать жесткость амортизаторов. Также в опции нового авто войдут технологии автономного экстренного торможения, круиз-контроль, ассистент движения в пробках и система автоматической парковки.

Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм. Автомобиль в Китае доступен в пяти цветах кузова: черном, серебристом, сером и двух оттенках белого.

Под капотом бензиновой версии установлен бензиновый турбомотор 2.0-литра мощностью 257 л.с. В зависимости от комплектации компанию ему составляет либо семиступенчатый «робот», либо классическая восьмиступенчатая АКП. Заявленный расход топлива автомобиля — 7,5 литра бензина АИ-95 на 100 км пути.

Также предусмотрена гибридная версия, в состав которой входит 1,5-литровый 154-сильный бензиновый мотор и установленный спереди электродвигатель мощностью 221 л.с. Общий запас хода на полном баке превышает 1400 км.

До этого стало известно, что в 2024 году на российском рынке начнутся продажи двух китайских кроссоверов Soueast. Об этом сообщает пресс-служба Soueast.

Флагманом станет кроссовер Soueast S09 длиной 4900 мм, а ступенькой ниже расположится среднеразмерный Soueast S07 (4700 мм в длину). Заявлено, что оба автомобиля будут иметь семиместный салон, также у них будут версии с полным приводом и классической автоматической коробкой передач. В 2025 году модельный ряд марки будет расширен за счет еще одного паркетника — компактного S06.

Автомобильная компания Soueast основана в 1995 году. Помимо выпуска своих машин, марка производит и продает через свои центры компактные электромобили Chery.