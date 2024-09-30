Крупнейшие автопроизводители разошлись во мнении о будущем ДВС

Volvo Car AB и ещё 49 производителей призвали ЕС придерживаться плана по прекращению продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Они утверждают, что сектору нужна определенность для инвестиций и поддержки в достижении целей Евросоюза.

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«Электрификация — это единственное самое крупное действие, которое может предпринять наша отрасль для сокращения своего углеродного следа», — заявил генеральный директор Volvo Джим Роуэн.

Среди поддержавших Volvo значатся Rivian, Uber, IKEA, энергетическая компания Iberdrola и многие другие. Однако крупнейшие автопроизводители Европы хранят молчание. Крупнейшие европейские автопроизводители — Volkswagen, BMW AG и Stellantis NV — не подписали декларацию в ЕС.

Сторонники запрета на двигатели внутреннего сгорания говорят, что ЕС отстает от Китая в производстве электромобилей, особенно автомобилей массового спроса, и должен догнать их. Они утверждают, что европейские автопроизводители слишком долго откладывали переход на новые технологии, полагаясь вместо этого на продажи традиционных автомобилей.

Ранее стало известно, что глава Tesla Илон Маск решил лично изучить массовую «заболеваемость» на заводе в Германии. Узнав о проблеме, он написал в своей соцсети, что изучит проблему: «Это звучит безумно. Давайте разберемся».