У водителей, второй раз попавшихся пьяными за рулем, заберут авто в любом случае

Первый кассационный суд общей юрисдикции в свежем обзоре судебной практики сделал важное напоминание: если водитель второй раз попался пьяным за рулем, то конфискация авто обязательна. Если человек успел избавиться от машины, то надо забрать деньги. Вариантов забыть и махнуть рукой законом не предусмотрено.

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Напомним, возможность конфискации автомобилей за повторную пьяную езду появилась в законе пару лет назад. Соответствующие поправки были внесены в УК. Норма активно применяется.

Однако на практике возникает масса вопросов. Например, что делать, если автомобиль находится в залоге у банка? Или если половина железного коня принадлежит трезвеннице-жене, надо ли оставлять семью без колес?

Одна из уловок нарушителей: продать автомобиль, пока идет разбирательство. Мол, нет машины - нет проблемы (в виде конфискации). Для выпивох плохие новости: суды придерживаются строгих правил, конфискация по уголовным делам о повторном пьяном вождении является обязательной.

В Первом кассационном суде общей юрисдикции в качестве примера привели историю жителя Московской области, некоего гражданина П.

Если автомобиль, на котором ездил пьяный водитель, находится в совместной собственности супругов, то машину все равно конфискуют

"П. признан виновным в том, что, имея судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в обзоре судебной практики. - В судебном заседании исследована копия договора купли-продажи от 28 февраля 2023 г., согласно которому автомобиль марки Toyota Land Cruiser продан за 240 000 рублей".

При этом нижестоящие инстанции, увидев, что машины на руках у человека больше нет, не стали применять конфискацию. И это было ошибкой, на которую указал кассационный суд.

Не защитят от конфискации и долги, висящие на машине. Допустим, автомобиль может числиться под арестом за долги хозяина. Не обязательно банковские. Исполнительный лист может быть выдан по иску соседей, друзей, деловых партнеров и т.п. Далеко не всегда арест означает, что автомобиль немедленно заберут. Его вполне могут оставить хозяину на ответственное хранение. Должник не сможет продать машину, но будет вправе на ней ездить. Если же гражданин попадет на этой машине под статью за вождение в пьяном виде, то машину заберут, несмотря на арест. Долги же человеку оставят.

Если машина находится в совместной собственности супругов, а один из них второй раз попался пьяным за рулем, то машину заберут. Не половину, а всю сразу.

Как напоминает заведующий Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов, что конфисковать автомобиль у водителя могут не только за повторную пьяную езду, но и за ряд других преступлений. А именно за повторный выезд на встречную полосу или повторное превышение скорости более чем на 60 км/час, а также вождение лицом, лишенным водительских прав и ранее подвергнутым наказанию за такое же нарушение.