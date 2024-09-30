В России продано рекордное число новых авто с 2022 года

За неделю с 23 по 29 сентября 2024 года в России продано почти 41,7 тыс. новых легковых автомобилей, что является рекордным показателем с 2022 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Предыдущий рекорд был зафиксирован в период с 28 февраля по 6 марта 2022 года, когда было продано 38,5 тыс. новых легковых автомобилей.

Лидером рынка в последнюю полную неделю сентября оказалась Lada с результатом 10,3 тыс. проданных машин.

Ранее сообщалось, что продажи машин с пробегом снизились в России на 6,3% с начала года.