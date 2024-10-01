Стало известно, насколько вырос утилизационный сбор на автомобили и прицепы

В России утилизационный сбор на автомобили и прицепы увеличился на 70-85% в рамках первого этапа шкалы индексации, сообщает РИА Новости,

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С 1 января 2025 года сбор вырастет еще на 10-20%. При расчете суммы утильсбора на транспортные средства, ввезенные в страну до 1 октября текущего года, будут действовать предыдущие коэффициенты, если импортеры подали документы в таможенные органы не позднее 15 октября.

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Как ожидается, подобная мера не скажется на стоимости автомобилей отечественного производства. Что касается импорта техники, то изменения не касаются льготных коэффициентов для физических лиц, которые самостоятельно ввозят в Россию автомобиль с объемом двигателя до трех литров для личного пользования.

Утилизационный сбор это налог для производителей и импортеров, которые обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания его срока эксплуатации.