Эксперт раскрыл способы сэкономить при покупке авто

Есть способы, которые позволяют сэкономить при покупке новой или подержанной машины. Об этом рассказал основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль, сообщает «Лента.ру».

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Тем, кто хочет приобрести новый автомобиль, он посоветовал воспользоваться дисконтными предложениями дилеров, сообщил автоэксперт. В качестве примера эксперт привел «положения импортеров», которые позволяют сэкономить от 210 до 300 тыс. рублей, Мигаль добавил, что покупка у продавца с репутацией поможет сэкономить и воспользоваться дополнительными программами, включая трейд-ин.

Основатель автомобильного маркетплейса напомнил, что в 2024 году Минпромторг пролонгировал программы господдержки на приобретение нового автомобиля для врачей и учителей.

По его словам, автомобиль с пробегом выгоднее приобретать на площадках с большим выбором, чтобы изучить предложения сразу от нескольких компаний.

В конце сентября стало известно, что большинство россиян готовы рассмотреть вопрос о смене автомобиля по причине выработки его ресурса.