Эксперт рассказал, с какими проблемами столкнутся владельцы гибридов зимой

Гибриды становятся привычными на российском авторынке. Однако, по мнению экспертов, их владельцы могут столкнуться с проблемами в эксплуатации.

© Российская Газета

Как рассказал "Газете.ru" руководитель отдела обучения НПК "Автоприбор" Артем Березин, то, что гибрид имеет одновременно и электродвигатель и ДВС, является его уязвимым местом. Оба двигателя имеют урезанные характеристики и меньшую, чем у полноценных электромобилей, емкость батареи. И это может привести к неприятностям зимой.

При сильном морозе гибрид может исчерпать возможности движения уже через 60-80 километров хода. Также в таких условиях падает динамика движения. Еще одна проблема - повышенный расход топлива при низких температурах: машина чаще переключается на ДВС, чтобы компенсировать ограниченную емкость батареи.

Также на холоде замедляется зарядка батареи. Если автовладелец решит подзарядить ее от бытовых источников питания, нужно использовать надежного стабилизатор тока. Иначе перепад сетевого напряжения может привести к воспламенению.

Эксперт уточняет, что для прогрева гибридов нужно больше времени, чем для обычного автомобиля.

С прошлого года в России ввели новую методику оценки мощности гибридных машин, из-за чего увеличился транспортный налог и платы ОСАГО.

Ранее "РГ" писала о том, что тормозит развитие электротранспорта в России.