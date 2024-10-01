Renault отмечает 20-летие модели Logan

Logan отмечает 20-летие выпуском специальной версии. В 1998 году фирма Renault начала работы над будущим седаном Х90, сразу объявив, что этот автомобиль будет иметь стартовую цену всего 5000 евро. Конкуренты уверяли, что достичь поставленной цели невозможно. Но французы вскоре посрамили скептиков: базовая версия модели, получившей название Logan, действительно стоила 5000 евро.

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Правда, в начальном исполнении машина была лишена поду­шек безопасности, кондиционера, гидро­усилителя руля и даже декоративных колпаков на колёсных дисках. Правда, в Россию сразу привезли более упакованный, а потому более дорогой вариант.

Делали «Логаны» во многих странах мира: в Румынии, России, Бразилии, Индии, Иране, Колумбии, Марокко и ЮАР. Притом компания Renault не называет суммарный тираж: в пресс-релизе указано только количество выпущенных седанов Dacia Logan — их сделали 1,28 млн.

Нынешний юбилей решено отметить выпуском специальной версии. Её отличают щедрый набор оборудования, двухцветная окраска кузова, дополнительный чёрный декор, оригинальные колёсные диски и специальные шильдиков. Цена новинки — от 16 000 евро (1 670 000 рублей).

Кстати, ближайшим родственником Renault Logan третьего поколения является Lada Iskra, выпуск которой намечен на начало 2025 года В Тольятти сейчас идёт подготовка производства, а также завершающий цикл финальных испытаний.