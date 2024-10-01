Госдума одобрила наказание за опасное вождение

Лихачить на дороге будет невыгодно. Госдума приняла в первом чтении поправки об административной ответственности за опасное вождение.

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Лихачей предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а за повторное правонарушение уже лишать права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Законопроект подготовили в ЛДПР, и коллеги из других фракций инициативу поддержали.

"К сожалению, статистика неутешительна: количество ДТП вновь стало расти, - прокомментировал журналистам нормы председатель Госдумы Вячеслав Володин. - В 2023 году в России произошло 132,5 тысяч ДТП с пострадавшими, это на 4,5% больше, чем по итогам 2022 года. В них погибли 14,5 тысяч человека (+2,3%) и ранены 166,5 тысяч человек (+4,3%). Очевидно, что ответственность для лихачей на дорогах, которые сознательно нарушают ПДД, надо ужесточать".

Он напомнил, норма об опасном вождении была введена в ПДД еще в 2016 году.

"Однако до сих пор нет соответствующего наказания за такое поведение на дорогах, угрожающее жизни как самого водителя, так и других участников движения", - назвал коллизию спикер.

По словам спикера, в рамках второго чтения наказание для рецидивистов сделают строже. То есть лишением прав на пару месяцев нарушители не отделаются.

Отметим, что под опасным вождением понимаются действия, создающие аварийные ситуации на трассах. Это могут быть необоснованные перестроения в потоке машин (те самые "шашечки"), резкое торможение без причины, несоблюдение безопасной дистанции. В этом списке - и невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения. В пояснительной записке отмечается, что по вине водителей-лихачей сегодня совершается до 80% ДТП.

Автоматически выписанных протоколов и штрафов не предполагается (речь о камерах видеофиксации). По оценке депутатов, данные с уличных камер могут стать лишь отправной точкой для начала разбирательства, решение же в каждом случае будет принимать только ответственное должностное лицо.

На дорогах немало "агрессоров, которые провоцируют, играют в шашечки", напомнил один из авторов, глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Эти гонщики, по его словам, "мнят себя воспитателями и резким торможением пытаются проучить сзади идущее транспортное средство".

Тем самым они провоцируют выезд на встречную полосу, аварию, ставят под угрозу жизнь и безопасность других участников дорожного движения. Нилов уверен, что "таких товарищей самих надо воспитывать". Кстати, за границей за опасное вождение, по его словам, вообще могут вообще лишить свободы.

Депутат ЕР Абдулхаким Гаджиев согласен, что наказание за опасное вождение - давно назревшая инициатива.

"Проявления дорожного хулиганства остаются большой проблемой, в частности, для моего родного Дагестана, - сказал он "РГ". - Человек, находясь за рулем, формально не нарушает ПДД, но, очевидно, создает аварийную ситуацию, представляя угрозу для других участников дорожного движения. В результате получают увечья или даже гибнут люди".

Депутат считает, что новый закон поможет решить проблему хотя бы частично.

Его коллега по фракции Джамаладин Гасанов тоже сказал "РГ" об актуальности поправок: по его словам, число дорожно-транспортных происшествий - в том числе со смертельным исходом - растет год от года.

"Это во многом следствие отсутствия культуры вождения, которое приводит порой к трагическим последствиям, - заметил депутат. - Любители поиграть в "шашечки" на дороге или "проскочить" на мигающий желтый, а то и на красный свет представляют опасность для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов, велосипедистов".

По его оценке, санкции из законопроекта сработают на профилактику - они должны носить в первую очередь воспитательный характер.

"Поэтому повторное правонарушение предложено наказывать лишением прав. Наша задача снизить смертность от ДТП и навести порядок на дорогах. Считаю, что проектируемыми поправками в КОАП сделать это вполне возможно", - резюмировал он.

Правительство РФ дало положительный отзыв. При этом в кабмине попросили учесть ряд замечаний. В том числе, что в документе отсутствуют положения, закрепляющие полномочия сотрудников ГАИ по рассмотрению дел о таких правонарушениях. Кроме того, авторы отзыва отметили, что реализация инициативы не должна привести к увеличению штатной численности и выделению дополнительных средств из бюджета. Ко второму чтению депутаты планируют это учесть.

Между тем

Введение ответственности за опасное вождение - это довольно сложный вопрос. Дело в том, что непонятно кто, за что и на каких основаниях будет привлекать к ответственности. Установленный штраф, в размере от 3 до 5 тысяч рублей - это некий компромисс. Изначально предлагалось - 5 тысяч рублей.

В мае 2016-го правительством внесены поправки в ПДД и в правилах появилось понятие "опасного вождения". Но ответственности за него так и не возникло. Дело в том, что формулировка очень сложна. А уж вопрос выявления такого нарушения на дорогах - сложен тем более.

Начнем с формулировки. Опасное вождение - это выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий. А именно - невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия. А также несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия; препятствование обгону - если указанные действия повлекли угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

В общем, разобраться в ней довольно сложно. А тем более привлечь за такое нарушение.

Что такое соблюдение дистанции и бокового интервала? Они не прописаны ни метрах, ни в сантиметрах в правилах. И как применять эту норму на дороге?

Как выявить несколько нарушений подряд? Инспектор должен ехать за машиной и следить, сколько она нарушений проделала? Диапазон работы камер сильно ограничен. Максимум - 300 метров. На этом расстоянии сложно совершить несколько нарушений. А информация с другой камеры - это уже другой вопрос.

Как считают специалисты, вопрос требует очень серьезной доработки. По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, с одной стороны он приветствует это нововведение, а с другой - не очень понятно, как это будет регистрироваться. Какие показания пойдут в обвинение? Должен быть четкий регламент. Таких сумасшедших стало меньше последнее время, но и оставшихся надо убирать с дорог. Но как это сделать технически - непонятно.

По мнению адвоката Сергея Радько, профильный комитет Госдумы несколько лет назад дал очень грамотное заключение. Он указал, что термин "опасное вождение" содержит элемент правовой неопределенности, что может повлечь его расширительное толкование при рассмотрении дел об административных правонарушениях на практике.

С учетом неоднократно высказанной правовой позиции Конституционного суда о необходимости соблюдения критериев формальной определенности, точности, ясности и недвусмысленности правовых норм отмечалось, что содержание понятия "опасное вождение" должно быть раскрыто в диспозиции предлагаемой статьи Кодекса. На этом основании законопроект был отклонен. Однако эти замечания и по сей день остались актуальными - ведь изменений в правила дорожного движения, в части уточнения термина "опасное вождение", правительство не вносило, а значит, все доводы про правовую неопределенность не потеряли своей важности. Тем не менее, закон принимают.

По мнению юриста Льва Воропаева, не зря дискуссия длится 8 лет. При таком подходе все отдается на субъективное восприятие сотрудника ГИБДД. По его мнению, привлекать к ответственности за опасное вождение надо только при наличии видеозаписи. А иначе - это рост коррупционной составляющей. Должны быть объективные доказательства. Как доказать, что водитель несколько раз кого-то подрезал, поучил?

Кроме того, по его данным, 80 % нарушений совершают люди на очень дорогих машинах. Обычно у них по сотне, а то и более неоплаченных штрафов. Если бы правоприменитель доводил до конца практику по таким штрафам, и каждый из таких водителей отсидел бы по 15 суток, то и речи об опасном вождении не было бы.

И еще одна тонкость. Инспектор должен пресекать любое правонарушение на дороге. Тогда каким образом он может выявить повторное? В общем, шансы на выявление опасного вождения снижаются к нулю.