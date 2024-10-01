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Володин: В Госдуме не поддерживают идею снизить нештрафуемый скоростной порог

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал журналистам идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости. По его словам, Госдума - против.

В Госдуме не поддерживают идею снизить нештрафуемый скоростной порог
© Российская Газета

Нештрафуемый порог предлагается снизить с 20 до 10 км/ч.

"Мы не поддержим снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч потому что это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции. Действующий порог 20 км/ч нормально работает", - заявил спикер.

Он добавил, что МВД неоднократно выдвигало такую инициативу, но в ГД считают, что возникнет много сложностей с правоприменением.

Напомним, что раньше водителей наказывали за превышение скорости на 10 км/ч и больше. В 2013 году нештрафуемый порог подняли до 20 км/ч. Наказание за превышение в этих рамках на сегодняшний день не предусмотрено.

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Вячеслав Володин
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