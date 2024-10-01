АвтоВАЗ анонсировал обновление для классической Lada Niva Legend

Несмотря на почтенный возраст модели - в этом году Lada Niva Legend исполнилось 47 лет - АвтоВАЗ продолжит улучшать ветерана своего конвейера: в ближайшее время на внедорожнике появится "кое-что новое".

Подробностей автопроизводитель не предоставил, уточнив лишь то, что это изменения будут вноситься точечно.

Год назад инсайдеры сообщили о планах унифицировать Lada Niva Legend и Niva Travel, взяв самое лучшее от каждой из моделей. Как пример приводились однорычажное управление раздаткой на Niva Travel и передняя подвеска с двухрядными подвесками на трёхдверной "Ниве".

До конца года АвтоВАЗ планирует наладить выпуск Lada Niva Legend и Niva Travel с подушками безопасности.

Приблизительно в декабре должна появиться серийная Lada Niva Sport, а на 2025 год запланирован выпуск "Нивы" с мотором 1.8 литра.

Ранее АвтоВАЗ внедрил на классическую "Ниву" новую светотехнику.

Купить Lada Niva Legend 2024 модельного года в настоящее время можно начиная от 981 тысячи рублей, ещё более подготовленная к бездорожью Niva Bronto обойдётся в 1 435 000 рублей, цена на Niva Travel стартует от 1 314 000 рублей.