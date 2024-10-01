Госдума хочет ужесточить наказание за опасное вождение

В Госдуме призвали ужесточить наказание за опасное вождение. С соответствующей инициативой выступил председатель ГД Вячеслав Володин.

© Газета.ру

«Считаю, что надо дорабатывать и ужесточать ответственность за повторное правонарушение, связанное с опасным вождением. Ситуация сама об этом говорит: число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5% по сравнению с 2022 годом, до 132,5 тыс.», — заявил он.

Володин добавил, что в результате подобных происшествий было ранено 166,5 тыс. человек, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

До этого сообщалось, что Госдума осенью рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов за опасное вождение. Если закон будет принят, он вступит в силу с 2025 года. Опасное вождение включает невыполнение требований уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом, перестроение в условиях интенсивного движения при заполненных полосах, а также несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала.

Штраф за первое нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев. По словам авторов инициативы, до 80% дорожно-транспортных происшествий происходят из-за агрессивного вождения.