Дилеры рассказали, какие китайские марки покинут РФ после повышения утильсбора

С 1 октября 2024 года повысился утильсбор на иномарки в среднем на 70-85%. В дальнейшем ставки будут повышать на 10-20% с 1 января каждого последующего года. Дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали, какие автомобили и марки могут покинуть РФ.

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Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов отмечает, что рост утилизационного сбора негативно отразится на стоимости автомобилей с двигателем объемом более 3 литров, так как за них придется уплачивать около 2-2,5 млн рублей утильсбора.

"С учетом того, что в основном такие моторы ставятся на моделях, ввозимых в РФ параллельным импортом, например, Hyundai Palisade, Kia Carnival, Jeep Grand Cherokee, BMW X5, Mercedes-Benz GLS, то поставлять их в нашу страну дилерам будет невыгодно. Особенно, с учетом того, что авто, привозимые с территорий третьих стран и так стоят дороже, чем при прямых поставках, из-за возрастающих издержек на логистику и оформление всех необходимых трансферных документов", - говорит эксперт.

По его словам, также возможно, что рынок могут покинуть и маловостребованные среди граждан страны китайские бренды. Например, модели Livan и FAW. Их продажи по итогам первого полугодия текущего года составили всего 1 700 и 3 441 единиц соответственно. Это с учетом достаточно бюджетной стоимости машин.

"Если они станут еще дороже из-за роста утильсбора, спрос на них окончательно пропадет, и импортировать их в РФ станет невыгодно. Однако переживать по поводу их ухода не стоит - сегодня в Россию идет 40% всего экспорта китайских авто, поэтому даже если какие-то бренды уйдут, на их место придут другие", - заключает он.

В то же время руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша уверена, что только из-за повышения утильсбора никто не уйдет.

"Цены вырастут по всему рынку равномерно (в пределах классификации по размеру утильсбора: объем двигателя 1-2 литра, 2-3 литра и т.д.). Сейчас на рынке наблюдается огромный отложенный спрос - люди хотят купить, но вынуждены откладывать приобретение машины", - рассказывает она.

Как отмечает Байбароша, если раньше 50-100 тысяч рублей влияли на выбор автомобиля, то сегодня разница цен в 200 тысяч рублей даже в расчет не берется.

"То же самое будет после повышения утильсбора: рынок изменится, а потребитель приспособится жить по его новым правилам. Цены станут выше, поэтому степень различия между автомобилями станет меньше. Выбор перейдет в формат: "что купить за плюс-минус три миллиона" станет шире. Но покупать все равно будут - автомобили нужны и гражданам, и бизнесу", - отмечает она.

Поэтому, по ее словам, уйти могут только те производители, которые и без того едва держатся на нашем рынке на грани рентабельности.

"Это, например Kaiyi, Forthing, Haima, Skywell. Даже незначительный спад продаж будет для них и их дилеров болезненным", - заключает Байбароша.

А вот заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев считает, что делать любые прогнозы о том, как поведет себя рынок в ближайшие полгода, преждевременно.

"Очевидно, что на перспективы той или иной марки влияет сразу несколько факторов: финансовый потенциал, позволяющий держать конкурентную цену на рынке, состояние дилерской сети, умение держать баланс между доходом марки и ритейлера. Кроме того, насколько головные компании из Китая верят в долгосрочность бизнеса на территории РФ, степень их готовности к инвестициям", - утверждает Тюктеев.

Глава пресс-службы компании Expocar Александр Ковалев отмечает, что существует риск ухода с российского автомобильного рынка отдельных брендов в связи с повышением утилизационного сбора, особенно для компаний с низкими объёмами продаж, которые уже сейчас испытывают трудности в условиях жесткой конкуренции.

"Среди таких марок можно выделить Haima, Oting и Venucia, чьи совокупные продажи за первые восемь месяцев текущего года составили чуть больше 100 автомобилей. В условиях столь низких показателей перспективы их дальнейшего присутствия на рынке уже вызывали сомнения, а предстоящее повышение утилизационного сбора, вероятно, лишь усилит давление на эти компании", - заключает он.

Ранее сообщалось о том, что в 2024 году россияне купят около 900 тысяч китайских автомобилей.