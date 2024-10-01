АвтоВАЗ объяснил, почему не будет снова выпускать ВАЗ-2107 и другую "классику"

Как бы смешно это не звучало, но некоторые автолюбители по-прежнему считают, что АвтоВАЗ может и должен возобновить выпуск моделей "классического" семейства.

© Российская Газета

Ну а что, "семёрка" по-прежнему на вторичном рынке, на голову опережая более современные модели. Увы, не потому что является отвечающей потребностям, а потому что совпадает с финансовыми возможностями клиентов. На АвтоВАЗе же в свою очередь рассказали, почему выпуск "Жигулей" в настоящее время попросту невозможен.

"Возвращение "классики" невозможно, потому что данная компоновка для автомобилей компактного класса устарела. Передний привод более технологичный, безопасный, позволяет более эффективно использовать пространство кузова", - рассказали на АвтоВАЗе, добавив, что оснастки под "классику" на заводе давно уже нет.

Единственной моделью из "тех лет" у АвтоВАЗа является Lada Niva Legend, для которой компания обещала "кое-что новое", в частности это могут быть подушки безопасности и мотор 1.8 литра.

Фанаты же "классики" могут всё ещё купить новые автомобили: на днях "РГ" писала о продаже нового ВАЗ-2106 без пробега. Правда, цена коллекционного экземпляра "кусается" даже по мерках сегодняшней ситуации на рынке.