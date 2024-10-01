Стало известно, сколько стоит содержание кроссовера Wey 05

За пять лет владельцы кроссовера Wey 05 потратят на его обслуживание 3,6 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

© Газета.ру

Так, каждый километр на Wey 05 обойдется в 48,15 рублей. За год получается сумма 722,3 тыс. рублей, за пять лет — 3,61 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Premium составляет 6,5 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.

В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.

Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.