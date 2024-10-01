Стало известно, сколько стоит содержание кроссовера Wey 05
За пять лет владельцы кроссовера Wey 05 потратят на его обслуживание 3,6 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
Так, каждый километр на Wey 05 обойдется в 48,15 рублей. За год получается сумма 722,3 тыс. рублей, за пять лет — 3,61 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Premium составляет 6,5 млн рублей.
Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.
В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.
Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.